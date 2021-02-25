Keşan'da polis denetimlerinde 91 kişiye 340 bin lira ceza

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dün asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Uygulamada, 80 araç ve 380 kişinin sorgusu gerçekleştirildi. 15 araç sürücüsüne 8 bin 422 TL idari para cezası kesildi. Polis, 4 kişide ise 17 fişek uyuşturucu madde ele geçirdi.

Müşteri kabul ettiği belirlenen bir iş yerine 3 bin 150 lira ceza verilen uygulamada, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske takma kuralını ihlal eden 91 kişiye toplam 340 bin 720 lira ceza kesildi.