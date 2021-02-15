Keşan’da polis denetimlerinde 54 kişiye 147 bin lira ceza

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde oluşturulan birçok noktada 9-15 Şubat tarihleri arasında asayiş uygulamaları yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 27,06 gram bonzai, 6,69 gram eroin, 7 uyuşturucu hap, 204 bin boş makaron ve 1360 dolu makaron ele geçirildi.



Denetimlerde ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 54 kişiye, toplam 147 bin 600 lira idari para cezası kesildi.