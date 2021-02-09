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Gündem
Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 17:17 | Son Güncelleme:

Keşan’da polis denetiminde 82 kişiye 276 bin lira ceza

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Keşan’da polis denetiminde 82 kişiye 276 bin lira ceza
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EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında, araması olan 16 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, ‘kabahatler kanununa muhalefet’ suçundan ve sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kurallarını ihlal eden 82 kişiye, toplam 276 bin 528 lira idari para cezası kesildi.

Keşan’da polis denetiminde 82 kişiye 276 bin lira ceza
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde oluşturulan birçok noktada eş zamanlı genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 15 mermi, 1,73 gram bonzai, 2,36 gram eroin ve çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirildi.

Denetimlerde ayrıca, ‘Kabahatler kanununa muhalefet’ suçundan ve sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 82 kişiye ise toplam 276 bin 528 lira idari para cezası uyguladı.

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