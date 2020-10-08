Keşan’da, ’Orman okulu projesi’ hayata geçirildi

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve paydaşı Keşan Belediyesi tarafından hazırlanan ’Orman okulu projesi’ kapsamında ilçeye bağlı Yerlisu köyünde eski okul binası onarılarak, okul öncesi ile ilk okul öğrencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerinde uygulama okulu olarak kullanılacak. Proje kapsamında köyde öğrenciler sportif faaliyetlerde de bulunarak, yürüyüş, kamp, piknik gibi etkinlikler yapacak.



Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, proje hakkında bilgi vererek, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Valiliğimizin önderliğinde yapılacak olan projede paydaş kurum olarak bizde desteğimizi vermek üzere beraberiz. Orman Okulu çocukların doğayla buluşması, spor, kültürel, doğa etkinliklerini yapabileceği bir alan ve derslerin dışında diğer sosyal faaliyetlerin olabileceği bir okul olacak. Bununla ilgili milli eğitim müdürümüzle beraber incelemelerde bulunmak üzere Yerlisu köyündeyiz. Yürüyüşler, spor etkinlikleri, kamplar ve buna benzer kültürel faaliyetler, resim, fotoğraf veya dinlenme, piknik gibi benzer tüm etkinliklerin olabileceği, tüm okulların ziyaret edebileceği bir alanda Korudağ'ın içerisinde olan bu Yerlisu okul binamızın tekrar faaliyete geçmesinin herkes için sevindirici olabileceğini düşünerek böyle bir projede paydaş olmanın Keşan Belediyesi olarak mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da, projedeki amaçlarının öğrencilerin okul ortamı dışında doğayla iç içe eğitim faaliyetlerini sürdürmek olduğunu ifade ederek, "Amacımız öğrencilerimizi okul ortamının dışında her yerde eğitim projesi kapsamın da doğayla iç içe eğitim faaliyetlerini sürdürmek. Burada Yerlisu köyü okulu, ormanın içerisinde kapanmış bir ilkokulumuz. Hem okulumuzun binasını, bahçesini aktif hale getirmek hem de öğrencilerle burada doğayla iç içe eğitim faaliyetlerini sürdürmek amacıyla yapılan bir proje. İlkokul 1, 2, 3, 4 ve ana sınıflarını da buraya dahil etmeye çalışacağız. Eğitim ortamı dışında da çocuklar doğa yürüyüşü yaparak burada orman içerisinde yürüyüşlerini yapacak, ormanda olan durumu kendileri gözlemleyerek, yaşayarak öğrenme fırsatları olacak. Proje Bakanlığımızın projesi. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle Keşan olarak biz bu projeyi yapmaya çalışıyoruz. Paydaşlarımızla beraber bu işi sonlandırmayı düşünüyoruz. Başta valimize, belediye başkanımıza, paydaş kurumlara ve emek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum diye konuştu.