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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2020 - 10:14,Son Güncelleme:

Keşan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 74 kişiye 131 bin lira ceza

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Keşan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 74 kişiye 131 bin lira ceza
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymadıkları belirlenen 74 kişiye, polis tarafından 131 bin 754 lira idari para cezası kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkması yasak olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile sosyal mesafe kuralına yönelik denetimler yaptı. Girilmesi yasak olan park ve mesire yerleri ile maske takma zorunluluğunun olduğu pazarlarda ve marketler denetlendi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan 74 kişiye, 131 bin 754 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca karantina kurallarına uymayan 2 kişi hakkında da 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan adli işlem yapıldı.

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