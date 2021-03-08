Keşan’da koronavirüs denetimlerinde 332 kişiye 834 bin lira ceza

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde oluşturulan birçok noktada 1- 8 Mart tarihleri arasında asayiş uygulamaları yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2,62 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 66 mermi ve 15 fişek ele geçirildi.

Denetimlerde ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 332 kişiye, toplam 834 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.