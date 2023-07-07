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Keşan'da denize giren 14 yaşındaki Sebahattin'den acı haber

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#Edirne#Polis#Sağlık
Keşanda denize giren 14 yaşındaki Sebahattinden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 09:59

Edirne'de Keşan'ın Erikli köyü sahilinde, serinlemek için denize giren Sebahattin Altınalmaz (14) boğularak hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde, Erikli köyü Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Ailesiyle sahilde bulunan Sebahattin Altınalmaz, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz olduğu görülen Altınalmaz kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürülen Altınalmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altınalmaz'ın cenazesi, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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#Edirne#Polis#Sağlık

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