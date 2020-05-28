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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 28.05.2020 - 14:22,Son Güncelleme:

Keşan'da bazı meydan ve caddelerde maske takma zorunluluğu

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Keşan'da bazı meydan ve caddelerde maske takma zorunluluğu
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında çarşı merkezindeki meydan ve caddelerde maske takma zorunluluğu getirildi.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir merkezinde yoğunluğun olduğu İsmail Saraç, Önder, Demirciler ve İsmet İnönü caddeleri ile Alparslan Türkeş Meydanı'nda maske takma zorunluluğu kararı aldı. Karar, Keşan Belediyesi'nin anons sistemiyle duyurulurken, polis ve zabıta ekipleri de çarşı merkezinde halkı maske takmaları konusunda uyardı.

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