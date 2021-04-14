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HaberlerGündem HaberleriKeşan’da, 75 kişiye 189 bin lira 'koronavirüs' cezası
GeriGündem Keşan’da, 75 kişiye 189 bin lira 'koronavirüs' cezası
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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2021 - 09:39 | Son Güncelleme:

Keşan’da, 75 kişiye 189 bin lira 'koronavirüs' cezası

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Keşan’da, 75 kişiye 189 bin lira 'koronavirüs' cezası

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin genel asayiş denetimlerinde, aranma kaydı olan 12 kişi yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kuralını ihlal eden 75 kişiye toplam 189 bin lira ceza kesildi.

Keşan’da, 75 kişiye 189 bin lira koronavirüs cezası
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan birçok noktada, 5-12 Nisan'da asayiş denetimleri yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi, gözaltına alındı. Denetimlerde 12,67 gram bonzai de ele geçirildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske kuralını ihlal ettikleri belirlenen 75 kişiye ise toplam 189 bin lira ceza uygulandı.

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