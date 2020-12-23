Keşan Engelliler Derneği Başkanı Büyükkayhan koronavirüsten hayatını kaybetti
EDİRNE’nin Keşan ilçesi Engelliler Derneği Başkanı İsmail Büyükkayhan (73), yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Keşan Engellileri Koruma Derneği Başkanı İsmail Büyükkayhan, rahatsızlanması üzerine Keşan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Büyükkayhan, ilaç tedavisine başlanarak, karantinaya alındı. İsmail Büyükkayhan, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Büyükkayhan’ın cenazesi, bugün Keşan Asri Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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