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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)
Haber Giriş: 23.12.2020 - 14:10 | Son Güncelleme:

Keşan Engelliler Derneği Başkanı Büyükkayhan koronavirüsten hayatını kaybetti

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Keşan Engelliler Derneği Başkanı Büyükkayhan koronavirüsten hayatını kaybetti
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EDİRNE’nin Keşan ilçesi Engelliler Derneği Başkanı İsmail Büyükkayhan (73), yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Keşan Engellileri Koruma Derneği Başkanı İsmail Büyükkayhan, rahatsızlanması üzerine Keşan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Büyükkayhan, ilaç tedavisine başlanarak, karantinaya alındı. İsmail Büyükkayhan, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Büyükkayhan’ın cenazesi, bugün Keşan Asri Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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