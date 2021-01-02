Keşan Belediye Başkanı'ndan korkutan sözler: Su seviyesi felaket boyuta geldi, kara göründü

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçenin kullanma ve içme suyu ihtiyacını karşılayan Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesinin kuraklık nedeniyle yüzde 8'e düştüğünü ve yağış olmadığı takdirde mevcut suyun yaklaşık 2 ay sonra tükeneceğini söyledi. Helvacıoğlu, beraberinde Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Nehir Gergin ve ilgili birim amirleriyle birlikte Kadıköy Barajı'nda incelemede bulundu.

‘2 AY SONRA SU İHTİYACIMIZ ÇARESİZLİĞE DÖNÜŞECEK BOYUTA GELİR'

Mustafa Helvacıoğlu, kuraklığın da koronavirüs gibi hem Türkiye hem de dünya çapında bir sorun haline geldiğini belirterek, "Maalesef kuraklık geliyor, su sorunu yaşayacağız. Biz insanoğlu dünyayı sonunda ne hale getirdik? Koronavirüs vakaları düşerken, Trakya'da, ülkemizde ve dünyada su sorunları başladı. Kadıköy Barajı, Keşan'ın su ihtiyacını karşılıyor. Yüzde 8 doluluk oranıyla su felaket bir seviyeye geldi, kara göründü. 2 ayı bulmaz su ihtiyacımız çaresizliğe dönüşecek boyuta gelir. Önlemler alıyoruz. Ama sadece belediyenin yada devletin önlem almasının yetmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Su kaynaklarının etkin yönetilmesi konusunda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz ile birlikte acil eylem planı oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve nitelikli içme suyu ulaştırmamız için gece gündüz çalışıyoruz. Su kaynaklarının doğru tüketilmesi ve alt yapı konusunda da önemli çalışmalar kaydediyoruz. Yararlı su stratejileri geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

'TASARRUF BU NOKTADA ÇOK ÖNEMLİ'

Suyun, paradan kıymetli olduğu bir döneme girildiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Bu nedenle akan suyunuzun, duş alırken, diş fırçalarken, sifon çekerken, abdest alırken, yemek yaparken, araba yıkarken, bahçe sularken ne kadar kıymetli olduğunu hepiniz bilmelisiniz. Suyun alternatifi yok. Tasarruf bu noktada çok önemli. Büyük önlemlerden biri de tasarruftur" diye konuştu.

Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Başaran da 56 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Kadıköy Barajı'nda 4 milyon metreküp su kaldığını dile getirerek, acil eylem planları üzerine çalıştıklarını kaydetti.