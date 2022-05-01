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Kerzi Nur'un hayatını kaybettiği yangının nedeni belli oldu

#Kerzi Nur Kablan#Yangın#Kırşehir

Kırşehir'de 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan ve Kerzi Nur Kablan'ın (3) öldüğü, 6 kişinin ise dumandan zehirlendiği yangının evin salonundaki elektrik tesisatında kısa devre oluşmasından kaynaklandığı, kabloların eriyerek salondaki eşyaları tutuşturduğu tespit edildi.

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 Yangın, 2 gün önce Yenice Mahallesi, 214'üncü Sokak'taki 4 katlı binanın 1'inci katındaki evin salonunda çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan Hacı Kablan (74) ile gelini Selime, torunları Gökhan Efe (8), Aylin Su (5), Kerzi Nur (3), İbrahim (4) ve Hacı Mehmet Kablan (1) ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Kerzi Nur Kablan'ın öldüğünü belirledi. Dumandan etkilenen 4’ü çocuk, 6 kişi ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kerzi Nur'un cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kerzi Nurun hayatını kaybettiği yangının nedeni belli oldu



Yangında hayatını kaybeden Kerzi Nur Kablan, Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmada yangının evin salonunda  elektrik tesisatında kısa devre oluşmasından kaynaklandığı, kabloların eriyerek salondaki eşyaları tutuşturduğu tespit edildi. Bu sırada Kerzi Nur'un da yangının çıktığı odada uyuduğu, bu nedenle alevlerden kurtulamadığı öğrenildi.

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Kerzi Nurun hayatını kaybettiği yangının nedeni belli oldu

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#Kerzi Nur Kablan#Yangın#Kırşehir

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