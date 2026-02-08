‘Kertenkele’ Ömer’e 10 yıl hapis

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sürdürdüğü panel soruşturmaları kapsamında “kertenkele.anti.legal” isimli sorgu sisteminde milyonlarca vatandaşın kişisel verilerinin paylaşıldığını tespit etti. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, söz konusu sorgu sisteminin yöneticisinin Ömer Şahin olduğunu belirledi. Şahin tutuklandı ve dijital materyallerine el konuldu.

Şüphelinin, e-ticaret sitelerinin yanı sıra sosyal medya uygulamaları ve çeşitli kamu kurum/kuruluşlarının internet adreslerini taklit eden oltalama (phishing) saldırılarında kullandığı sahte internet adresleri hazırladığı belirtildi. Kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik gerçekleştirilen siber saldırılar neticesinde ele geçirilen verilere erişim imkânı sağlayan illegal bir sorgu sisteminin bulunduğu ve bu sorgu sistemine ilişkin milyonlarca kişiye ait kişisel verinin yer aldığı tespit edildi.

109 MİLYON KİŞİNİN VERİSİ

Şüpheliye ait dijital materyaller içinde yer alan “Venom_tapu” veri tabanında “zemin tipi bilgisi, ada bilgisi, parsel bilgisi, yüzölçümü bilgisi, blok bilgisi, hisse payı” şeklinde 98 milyon kişisel verinin yer aldığı, “GSM” adlı veri tabanına ait “gsm” tablosunda ise 134 milyon kişisel verinin yer aldığı belirlendi. Şüpheli Şahin hakkında Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, “şüphelinin 109 milyon şahsa ait kişisel veriyi (ad, soyad, TC kimlik no, GSM, tapu verisi) temin ettiği, bu itibarla milyonlarca şahsa yönelik zincirleme surette kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yayma suçunu işlediği” belirtildi.

Mahkeme sanık Ömer Şahin’e “Siber Kanunu’na muhalefet, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, yasak cihaz ve program bulundurma” suçlarından toplamda üst hadden 10 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Şahin’in tutukluluk halinin devamına da hükmetti. Sanık Şahin, Mart 2025’te yürürlüğe giren “Siber Güvenlik Kanunu” kapsamında ceza alan ilk kişilerden biri oldu.