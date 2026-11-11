Kerry: Enerjide dönüşüm şart

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Fosil yakıtlarla elektrik üretiminin iklim hedeflerine zarar verdiğini belirten Kerry, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikalarına rağmen eyaletlerin, belediyelerin ve özel sektörün temiz enerji yatırımlarını sürdürdüğünü ifade etti.

COP31’de Türkiye’nin öncülüğündeki ‘35-by-35’ girişimiyle, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035’e kadar yüzde 20’den yüzde 35’e çıkarılması hedefleniyor. Görüşmelerde bu hedefin yenilenebilir enerji yatırımlarıyla desteklenmesi ve finansman ihtiyacı ele alınıyor.