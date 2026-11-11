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Kerry: Enerjide dönüşüm şart

Güncelleme Tarihi:

#COP31#John Kerry#Yenilenebilir Enerji
Kerry: Enerjide dönüşüm şart
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 07:00

Antalya’da düzenlenen COP31’de konuşan eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, elektrik kullanımının yaygınlaştırılması kadar temiz kaynaklardan üretilmesinin de önemli olduğunu söyledi. Elektrikli araçlar ve sanayide elektrik kullanımının artırılmasını destekleyen Kerry, “Ekonomimizin daha büyük bölümünü elektrikleştirirken, kullandığımız elektriğin temiz olduğundan emin olmalıyız” dedi.

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Fosil yakıtlarla elektrik üretiminin iklim hedeflerine zarar verdiğini belirten Kerry, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikalarına rağmen eyaletlerin, belediyelerin ve özel sektörün temiz enerji yatırımlarını sürdürdüğünü ifade etti.

COP31’de Türkiye’nin öncülüğündeki ‘35-by-35’ girişimiyle, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035’e kadar yüzde 20’den yüzde 35’e çıkarılması hedefleniyor. Görüşmelerde bu hedefin yenilenebilir enerji yatırımlarıyla desteklenmesi ve finansman ihtiyacı ele alınıyor. 

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#COP31#John Kerry#Yenilenebilir Enerji

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