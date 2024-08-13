Kerkük’te ‘vali oyunu’

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Zengin petrol kaynakları, stratejik konumu ve tarihi önemiyle Ortadoğu’nun en dikkat çeken kentleri arasında yer alan Kerkük; Türkmenler, Araplar ve Kürtlerden oluşan çok çeşitli bir yapıdan oluşuyor. Bu kapsamda Kerkük’ün yönetiminde kimin söz sahibi olacağı tartışmalara neden olurken, Türkmen, Arap ve Kürt unsurlar arasında “Dönüşümlü Valilik” formülü gündeme gelmişti. Kimin vali olacağı üzerine söz konusu unsurlar arasında görüşmeler devam ederken, PKK’ya yakınlığı ile bilinen Bafel Talabani’nin partisi KYB; Türkmenler, Araplar ve Barzani’nin partisi KDP’yi yok sayarak vali seçimine girişti. Kerkük İl Meclisi’nin 5’i KYB’den, 3’ü Arap ve 1’i Hıristiyan olmak üzere toplam 9 üyesi, önceki gün Bağdat’taki Reşid Otel’de bir araya gelerek Kerkük Valiliği ve Kerkük Vilayet Meclisi Başkanlığı için sözde seçim düzenledi. Oylamaya katılanlar, yeni Kerkük Valisi’nin KYB’li Rebvar Taha, yeni İl Meclis Başkanı’nın da Arap üye Muhammed Hafız olduğunu açıkladı. Kerkük İl Meclisi’ndeki Türkmenlerin temsil edilmediği oylamaya, bazı Arap üyeler ise karşı çıktı.

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‘KİMSE BİZİ GÖRMEZDEN GELEMEZ’

Bağdat’taki otelde oldu-bitti şeklinde yapılan vali seçimine tepki gösteren Irak Türkmen Cephesi kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Kerkük sorunu rütbe ve mevki dağıtarak çözülemez. Yapılanlar, toplumlar arası uzlaşı, bileşen ve birlik ruhuna aykırıdır” yazılı açıklamasını yaptı. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ise Kerkük’te düzenlediği basın toplantısında, vali seçimi ile Türkmenlerin göz ardı edildiğine vurgu yaparak, “Hiçbirimiz orada değildik ve toplantıda hiçbir Türkmen temsil edilmedi” dedi.

‘KERKÜK KAYBETTİ’

Kerkük eski vekili ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Danışmanı Ali Mehdi, Hürriyet’e yaptığı açıklamada vali seçiminin yasal olmadığını ve mahkemeye başvurduklarını söyledi. Bağdat’taki toplantıya sadece kendilerine oy verecek üyeleri çağırdıklarını belirten Mehdi, “Bu proje Bağdat’ta yapıldı. Başbakan yardımcısının kardeşini vali yaptılar. Kerkük kaybetti, istikrarsızlık ve kötü günler bizi bekliyor” ifadesini kullandı.