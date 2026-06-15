Kerkük’te 100 yıl sonra Türkmen vali

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“Aksine bu durum, Kerkük’te dengeyi ve istikrarı güçlendiren bir gelişmedir” diyen Zorlu, Hürriyet’e özetle şu açıklamalarda bulundu:

“Türkmenler, Irak’ın ve Kerkük’ün asli unsurlarıdır. Bu anlamda Türkmenlerin Kerkük yönetiminde daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi son derece önemli. Sayın Mehmet Seman Ağa’nın valilik görevini üstlenmesi, Türkmen toplumunun meşru taleplerinin karşılık bulması açısından tarihi bir gelişme. Türkmenler bugüne kadar Kerkük’te daima uzlaşının, birliğin ve devlet anlayışının temsilcisi oldular. Bu nedenle Türkmenlerin güçlenmesi herhangi bir kesimin kaybetmesi anlamına gelmez. Aksine Kerkük’te dengeyi ve istikrarı güçlendiren bir gelişmedir. Biz, Türkmenlerin haklarının korunmasını ve asaletli bir temsil elde etmelerini Irak’ın istikrarının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Kerkük’te ortaya çıkan daha dengeli ve kapsayıcı siyasi tablo, Ankara-Bağdat ilişkilerine de olumlu katkı sağlayacaktır.

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TDT’NİN 13’ÜNCÜ ZİRVESİ

Türk Devletleri Teşkilatı, Türk dünyasının ortak geleceğini inşa eden en önemli kurumsal yapıdır. Çatı kuruluşumuzdur. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve pek muhtemel ki ekim ayında olacak. Ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi, Orta Koridor’un geliştirilmesi, enerji güvenliği, dijital dönüşüm, eğitim işbirlikleri ve gençlik politikaları öncelikli başlıklar arasında yer alacaktır.”