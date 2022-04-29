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Kerim’i iple boğan sevgililer tutuklandı

#Muğla#Kerim Bozan#Cinayet
Kerim’i iple boğan sevgililer tutuklandı

Muğla’da Kerim Bozan’ın (24) dere yatağında iple boğularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İngiliz Elizabeth Rose Oleary (37) ile sevgilisi Iraklı Haydar Mahdi Kareen Suwaed (31), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haydar Mahdi Kareen Suwaed’ın jandarmadaki ifadesinde, “Elizabeth, ortak arkadaşımız Kerim’in kendisine mesaj atarak ya da sözlü olarak rahatsız ettiğini söyledi. Kerim ile konuşarak kendisini uyardım. Uyarılarıma rağmen sevgilimi rahatsız etmeye devam etti. Kerim’i arayarak Antalya’ya gezmeye gideceğimizi ve bizimle gelmesini rica ettim. Kendisini aracımıza aldık. Aracı süren Elizabeth’in yanına Kerim oturdu. Bir süre sonra hırdavatçıdan satın aldığım ipi boğazına geçirdim ve boğdum. Öldüğünden emin olduktan sonra cesedi kimsenin bulunmadığı dere yatağına attık” dediği öğrenildi.

Kerim’i iple boğan sevgililer tutuklandı

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#Muğla#Kerim Bozan#Cinayet

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