Kerim’i iple boğan sevgililer tutuklandı

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Haydar Mahdi Kareen Suwaed’ın jandarmadaki ifadesinde, “Elizabeth, ortak arkadaşımız Kerim’in kendisine mesaj atarak ya da sözlü olarak rahatsız ettiğini söyledi. Kerim ile konuşarak kendisini uyardım. Uyarılarıma rağmen sevgilimi rahatsız etmeye devam etti. Kerim’i arayarak Antalya’ya gezmeye gideceğimizi ve bizimle gelmesini rica ettim. Kendisini aracımıza aldık. Aracı süren Elizabeth’in yanına Kerim oturdu. Bir süre sonra hırdavatçıdan satın aldığım ipi boğazına geçirdim ve boğdum. Öldüğünden emin olduktan sonra cesedi kimsenin bulunmadığı dere yatağına attık” dediği öğrenildi.