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Kerimcan’ın 5 yıl hapis istendi

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#DJ Kerimcan Durmaz#Yasadışı Bahis#Hapis
Kerimcan’ın 5 yıl hapis istendi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 07:00

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz hakkında zincirleme şekilde ‘yasadışı bahse teşvik’ suçlamasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ‘yasadışı bahse teşvik’ soruşturması kapsamında, 7 Ocak 2025’te gözaltına alınan Kerimcan Durmaz, 8 Ocak 2025’te sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklanmıştı. Durmaz hakkındaki soruşturma tamamlandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Kerimcan Durmaz’ın ifadesinde konser esnasında arkasındaki LED ekranlarda yansıtılan yasadışı bahis sitesi isimlerinden bilgisinin olmadığını söylediği hatırlatıldı. Ancak söz konusu görüntüler incelendiğinde yasadışı bahis sitelerinin reklam seklinde LED ekranda yansıtıldığı esnada arkasını döndüğü, bu haliyle LED ekranlarda yansıtılan görüntüleri görmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Yine o esnada “Hani casino’lar falan” diye söylemlerde bulunduğu, savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ifade edildi.

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‘TOPLUMA ZARAR VERİYOR’

Durmaz’ın eyleminin vahamet arz ettiği, yasadışı bahis ve kumarı teşvik ederek, toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirmesi sebebiyle topluma zarar verdiği kaydedildi. Durmaz’ın zincirleme şekilde ‘yasadışı bahse teşvik’ suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

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#DJ Kerimcan Durmaz#Yasadışı Bahis#Hapis

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