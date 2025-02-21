Kerimcan’a tahliye

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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ‘yasadışı bahis’ reklamları yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Durmaz hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede, Kerimcan Durmaz’ın her ne kadar üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylese de söz konusu görüntüler incelendiğinde yasadışı bahis sitelerinin reklamı led ekranlarında yansıtıldığı esnada sahnede arkasını döndüğü ve ekranlarda yansıtılan görüntüleri görmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edilmişti.

Dün İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Kerimcan Durmaz tahliye edildi. Tahliye haberini alan Kerimcan Durmaz’ın yakınları, sevinçten gözyaşlarına hâkim olamadı ve kararı birbirlerine sarılarak kutladılar.