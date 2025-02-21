×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kerimcan’a tahliye

Güncelleme Tarihi:

#Kerimcan Durmaz#Yasadışı Bahis#DAVA
Kerimcan’a tahliye
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 07:00

'Yasa dışı bahise teşvik' soruşturması kapsamında 8 Ocak'ta tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında tahliye kararı verildi.

Haberin Devamı

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ‘yasadışı bahis’ reklamları yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Durmaz hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede, Kerimcan Durmaz’ın her ne kadar üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylese de söz konusu görüntüler incelendiğinde yasadışı bahis sitelerinin reklamı led ekranlarında yansıtıldığı esnada sahnede arkasını döndüğü ve ekranlarda yansıtılan görüntüleri görmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edilmişti.

Dün İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Kerimcan Durmaz tahliye edildi. Tahliye haberini alan Kerimcan Durmaz’ın yakınları, sevinçten gözyaşlarına hâkim olamadı ve kararı birbirlerine sarılarak kutladılar. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kerimcan Durmaz#Yasadışı Bahis#DAVA

BAKMADAN GEÇME!