Kerimcan Durmaz ve Atakan Yılmaz tutuklandı

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Milyonlarca takipçiye sahip DJ ve fenomen Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz hakkında yasadışı bahsi teşvik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi. Durmaz, önceki gün gözaltına alındı.

‘BİLSEYDİM GİTMEZDİM’

Kerimcan Durmaz ile Atakan Yılmaz emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Durmaz ve Yılmaz savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Kerimcan Durmaz ile Atakan Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Durmaz emniyetteki ifadesinde, “DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptıklarından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim. Sahneye çıktığımda arkamda bulunan LED ekranda Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim. Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan LED ekranda bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim. Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan BET veya bahis reklamı kesinlikle yapmadım. Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro tutarında kazanç sağladım. Bununla alakalı KCD Production isimli firmam üzerinden faturamı kestim” diye konuştu.

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SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kerimcan Durmaz’a sahne aldığı yerde görüntülere yansıyan konuşmalardan birinde ‘Casino’lar ifadesini kullandığı belirtilerek bu hususta ifadesi soruldu. Durmaz, “Çıkmış olduğum sahnede beni dinlemeye gelen zengin insanların bulunması sebebiyle bana şampanya ısmarlamaları yönünde atıfta bulundum. Casino’lar derken burada varlıklı insanlar ve casino sahiplerinin olması sebebiyle burada pahalı bir şampanya markası olan Dom Perignon isimli şampanyayı bana ısmarlamaları yönünde aynı zamanda beni dinleyenleri hareketlendirmek için sahnede söylemiş olduğum bir cümleydi. Konunun özünde yalnızca şampanya ikram etmeleri vardır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasadışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten bilgim olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim” dedi.

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SADETTİN SARAN’A ADLİ KONTROL

- Sadettin Saran’ın sahibi olduğu S Sport’ta yayınlanan La Liga ve Serie A maçlarında, Türkiye’de yasadışı olan bahis sitelerinin reklamları göründüğü gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında soruşturma başlatmıştı. 26 Aralık günü Saran’ın ifadesi alınmıştı. Soruşturma kapsamında dün, İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, Saran hakkında ‘yurtdışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Sadettin Saran’ın avukatı açıklama yaptı. Avukat Taner Demir açıklamasında, “Müvekkilim hakkında verilen yurtdışına çıkmaması hakkındaki adli kontrol kararını, biz de sosyal medyadan öğrendik. Basında çıkan bazı asılsız, belirli bir amaca hizmet ettiği anlaşılan haberlerde iddia edildiği gibi, müvekkilim bu karardan bir gün önce değil, 3 Ocak 2025 tarihinde, önceden belirli olan bir programı sebebiyle yurtdışına çıkmıştır. Müvekkilim planlandığı tarihte de ülkemize dönüş yapacaktır” dedi.