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Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkÄ±nda 'Yasa dÄ±ÅŸÄ± bahse teÅŸvik' suÃ§lamasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 7 Ocak'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Durmaz, 8 Ocak'ta tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Durmaz hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlanarak iddianame hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ddianamede, 'Yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis' suÃ§u, "Yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis suÃ§u genel ahlÃ¢k, toplum ve Ã§ocuklarÄ±n kumardan korunmasÄ± ve bunlarÄ±n yanÄ±nda Devletin verdiÄŸi izin ve yetkiye dayanarak bahis ve ÅŸans oyunu dÃ¼zenleyen kiÅŸilerle bu kiÅŸilerin gelirlerinden pay alan kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n mali Ã§Ä±karlarÄ±na zarar vermektedir" olarak tanÄ±mlandÄ±.

Cumhuriyet savcÄ±sÄ± iddianamede, yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis suÃ§undan zarar gÃ¶re her ne kadar hukuki olarak Spor Toto TeÅŸkilat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olsa da, bu suÃ§un manevi anlamda oluÅŸturduÄŸu olumsuz yansÄ±malar ve Ã¶zellikle genÃ§ler arasÄ±nda kolay para kazanmaya yÃ¶nelik teÅŸvik edici durumuyla asÄ±l maÄŸdurun toplum olduÄŸunu belirtti.

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TAHLÄ°YE KARARI

'Yasa dÄ±ÅŸÄ± bahise teÅŸvik' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 8 Ocak'ta tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkÄ±nda tahliye kararÄ± verildi.



KERÄ°MCAN DURMAZ: HERHANGÄ° BÄ°R REKLAM YAPMADIM

Durmaz'Ä±n Sulh Ceza HakimliÄŸi'ndeki ifadesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Durmaz ifadesinde herhangi bir paylaÅŸÄ±m yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek "Ben bu hususta emniyette ifade vermiÅŸtim. O ifadem doÄŸrudur, aynen tekrar ederim. Ben sosyal medya hesaplarÄ±ndan herhangi bir reklam yapmadÄ±m. Bilerek ve isteyerek suÃ§ iÅŸlemedim. Maltaâ€™da konser verdiÄŸim esnada arkamda LED ekranlarla yansÄ±tÄ±lan reklamlarla bir alakam yoktur. Konserin ilk 40 dakikasÄ±nda benim arkamda ismimin olduÄŸu logo vardÄ±, son 20 dakikasÄ±nda ise benden habersiz sÃ¶zkonusu sitelerin reklamÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ben bu konser esnasÄ±nda bunu fark etmedim.Â

Fark ettikten sonra da sosyal medya hesaplarÄ±ndan herhangi bir paylaÅŸÄ±m yapmadÄ±m. PaylaÅŸÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±m 4 video kaydÄ± vardÄ±r, bunlarÄ± da dosyaya sundum. SuÃ§ iÅŸleme kastÄ±m yoktur. Ãœzerime atÄ±lÄ± suÃ§lamayÄ± kabul etmiyorum. Serbest bÄ±rakÄ±lmayÄ± talep ederim." ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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YASA DIÅžI BAHÄ°S SÄ°TESÄ° REKLAMINDA OYNADIÄžI BELÄ°RLENDÄ°

Ä°stanbul Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n araÅŸtÄ±rma raporu uyarÄ±nca Kerimcan Durmaz'Ä±n Spor Toto TeÅŸkilat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca izin verilen ve yetkilendirilenler haricinde kalan ve haliyle yasa dÄ±ÅŸÄ± olan bahis ve kumar site ve uygulamalarÄ±nÄ±n reklam filminde oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit belirtilen iddianamede, Durmaz'Ä±n Malta'da verdiÄŸi konser sÄ±rasÄ±nda arkasÄ±ndaki ekranda yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis sitesi ismi yazdÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, "Hani casinolar felan" ÅŸeklinde sÃ¶ylemde bulunduÄŸu da vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

TÃ¼m dosya kapsamÄ± ve deliller Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda 'Zincirleme ÅŸekilde yasa dÄ±ÅŸÄ± bahse teÅŸvik etme' suÃ§unun iÅŸlediÄŸine kanaat getiren cumhuriyet savcÄ±sÄ±, Kerimcan Durmaz'Ä±n 1 yÄ±l 3 aydan, 5 yÄ±l 3 aya kadar hapis ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.(DHA)