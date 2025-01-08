Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi... Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Bu işi yaptıklarından habersizdim

Haberin Devamı

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yasa dışı bahis reklamları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz emniyete götürüldü. Durmaz bu sabah sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan fenomen Kerimcan Durmaz, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilirken, Durmaz'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

"ANLAŞTIĞIMIZ KİŞİLERİN BU İŞİ YAPTIKLARINDAN HABERSİZDİM"

İddialara konu olan sahnede bulunan kişinin sahnede bulunan kişinin kendisinin olduğunu belirten Durmaz, "Bu mekan Malta'da yer alan eğlence mekanıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekana gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptıklarından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim. Sahneye çıktığımda arkamda bulunan led de Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim. Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan led de bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim. Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bet veya bahis reklamı kesinlikle yapmadım. Menajerim Tayfun Fişek eğlence mekanında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur. Kendisinin de bet veya bahis reklamlarında haberdar olmadığını düşünüyorum. Zaten haberi olmuş olsa beni o mekana kesinlikle yollamazdı. Bende sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem vlog çekmek hem de anlaşmış olduğum mekanda sahneye çıkmak için Samet Demirok isimli arkadaşımla gitmiştim. Havalimanından orada bulunan bir kişi bizi alarak otele ulaşmamızı sağladı. Akabinde eğlence mekanına gittik ve ben sahne aldım. Sahne çıkışı otele dönerek ertesi gün havalimanından Türkiye'ye giriş yaptım. Bu süre zarfında orası ile alakalı iletişim kurduğum yetkili kimse olmadı" diye konuştu.

Haberin Devamı

Çıktığı sahneyle ilgili faturayı da ifadesiyle birlikte sunmak istediğini söyleyen Durmaz, çıktığı sahne karşılığında 10 bin euro tutarında kazanç sağladığını belirterek "Bununla alakalı prodüksiyon firması üzerinden faturamı kestim" dedi.

Haberin Devamı

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Durmaz, "Ben sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasadışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten ben kendi sosyal medyamdan paylaşım yaptığımda da kesinlikle arkamda bulunan led de bahis reklamının olmamasına dikkat ettim. Zaten bilgim olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim" diye konuştu.

Avukatı Müge Duman, iddiaları kabul etmediklerini söyledi. Durmaz'ın yasa dışı bahis reklamlarının önünde konser verdiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve bazı internet fenomenlerinin ardından şimdi de Kerimcan Durmaz gözaltına alındı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz emniyete götürüldü. Durmaz'ın avukatı Müge Duman, İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geldi. Burada konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Duman, iddiaları kabul etmedi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada " Yasa dışı bahis faaliyetlerine dayalı eylemlerin ülke ekonomisine verdiği yüksek miktarda maddi kaybın yanında özellikle gençler arasında kolay para kazanmaya teşvik edici durumu nedeni ile toplum düzenine karşı da önemli ölçüde zarar verdiği belirlenmiştir. Bu yönü ile yasa dışı bahis ve kumarın dijital uyuşturucu niteliğinde olduğu gerçeği doğrultusunda mücadele edilmesi kaçınılmazdır. İnternet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi pek çok farklı kategoride 'yüksek takipçili sosyal medya kullanıcısı" olarak adlandırılan ve tanınırlıkları itibariyle de toplumda etki alanı bulunan şahıslardan olan Kerimcan Durmaz olarak bilinen kişinin herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. surette eylemler ile yoğun şekilde yasa dışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplum nezdinde 'yasa dışı bahis' olarak bilinen 7258 sayılı kanuna muhalefet suçu iddiası ile hakkında soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs 07/01/2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

'KONSER BİLDİĞİM KADARIYLA MALTA'DA GERÇEKLEŞİYOR'

Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Duman, iddiaları kabul etmediklerini söyleyerek, “Müvekkilimin yasadışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındığını öğrendim. Bu konuyla ilgili ifade verecek. Kendisi sosyal medyada dolanan bir video kapsamında yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Konuyla alakalı belgelerimizi sunacağız. Müvekkilimin zaten böyle bir suç içerisinde yer alması mümkün değil. Kendisi toplumda tanınan sosyal medya fenomenliği yapan aynı zamanda DJ'lik faaliyetleri bulunan ünlü bir kişi. Bu konu kapsamında devletimizle her şekilde karşılıklı çalışmaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Konser bildiğim kadarıyla Malta'da gerçekleşiyor. Bir iş sözleşmesi kapsamında orada DJ'lik performansı yapması için bir sözleşme imzalıyorlar. Gerekli ödemeler yapılıp faturalar kesilip müvekkilim DJ'lik performansını sergiliyor. Onun dışında videonun tamamını incelediğinizde zaten göreceksiniz ki herhangi bir yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığına dair herhangi bir ifadesi yoktur. Kendi sosyal medya hesaplarında da zaten böyle bir paylaşım söz konusu değil. O yüzden de savcılık yetkililerinin bu konuyu dikkate alacağına inancım tamdır. Müvekkilime sadece bir açılış için davet gelmiş, kendisinin arkada dönen reklamdan haberi yok zaten duruş itibari ile baktığınızda da görmesi mümkün değildir. Sahnenin tam arkasında kalan bir reklam o yüzden de müvekkilin böyle bir reklam yaptığına ve herhangi bir eylem içerisinde olduğuna dair iddialar asılsızdır kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)