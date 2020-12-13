Kereste fabrikasının talaş silosundan yükselen dumanlar korkuttu

Saat 21.00 sıralarında, Çilimli sapağında bulunan kereste fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı. Silo içerisinden dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar paniğe kapılarak itfaiyeye haber verdi. Düzce ve Çilimli Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede kereste fabrikasına giderek yangına müdahale etti. Ekiplerin 45 dakikalık çalışması sonrası silo içindeki yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.