Kerem’i ölüme böyle götürmüş

İstanbul Ümraniye’ye bağlı Armağanevler Mahallesi, Narlı Sokak’taki apartman dairesinde önceki gün çıkan yangında Arzu Rahman Güney hayatını kaybetmiş, oğlu Kerem Güney ise ağır yaralanmıştı. Yangının ardından Mehmet Güney, “Eşimi ve oğlumu öldürdüm” diyerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden atlayarak yaşamına son vermişti. 7 yaşındaki Kerem Güney de dün yaşamını yitirdi.

ELİNDE POŞET YANINDA OĞLU

Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, cinayet öncesi ve sonrasına ait görüntülere ulaştı. MOBESE kamerası görüntülerinin ilki yangından dakikalar öncesine ait. Görüntülerde ilk olarak Arzu Rahman Güney apartmana girerken görülüyor, birkaç dakika sonra da Mehmet Güney elinde market poşeti ve yanında oğlu Kerem’le birlikte apartmana giriyor. İkinci görüntü ise birkaç saat sonraya ait. Mehmet Güney tek başına çıktığı apartmandan panikle uzaklaşıyor ve arka sokağa park ettiği otomobiline biniyor. Mehmet Güney bu görüntüden bir saat sonra da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden atlıyor.

Dün Adli Tıp’taki otopsisi tamamlanan Arzu Rahman Güney ve oğlu Kerem bugün toprağa verilecek.

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