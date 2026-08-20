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Kerç Boğazı'nda İHA saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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#İstanbul Boğazı#Great Ocean Gemisi#İHA Saldırısı
Kerç Boğazında İHA saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazından geçti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 20:11

Kerç Boğazı girişinde yaklaşık 1 ay önce insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğrayan 289 metre uzunluğundaki "Great Ocean" isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı römorkörlerin refakatinde İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 14.40'ta çift yönlü olarak kapatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Liberya bayraklı 289 metre uzunluğundaki "Great Ocean" isimli gemi, yaklaşık 1 ay önce Kerç Boğazı girişinde İHA saldırısına uğradı. Saldırının ardından gemi personelinin gemiyi terk ettiği belirtildi.

Hasar alan geminin bulunduğu bölgeden kurtarılması için başlatılan çalışmaların ardından "Great Ocean", PGE Shipping'e ait "Ramazan Bey" römorkörü tarafından çekilerek Karadeniz üzerinden İstanbul Boğazı açıklarına getirildi.

BOĞAZ TRAFİĞİ SAAT 14.40'TA ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Geminin İstanbul Boğazı'ndan emniyetli şekilde geçirilmesi amacıyla İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 14.40 itibarıyla çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.

ÇOK SAYIDA RÖMORKÖR GEÇİŞE EŞLİK ETTİ

"Great Ocean"ın İstanbul Boğazı geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-9 öncülük etti. Geçiş sırasında KURTARMA-3, KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-11 ve KURTARMA-12 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu da gemiye eşlik etti. Gemiyi Rusya'dan İstanbul Boğazı girişine kadar çeken PGE Shipping'e ait "Ramazan Bey" römorkörü de geçişte yer aldı.

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Römorkörlerin refakatinde İstanbul Boğazı'ndan geçirilen "Great Ocean"ın gerekli işlemlerin yapılması amacıyla tersaneye götürüleceği öğrenildi.

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#İstanbul Boğazı#Great Ocean Gemisi#İHA Saldırısı

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