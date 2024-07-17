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Kerbela şehitleri anıldı

Güncelleme Tarihi:

#Hz. Hüseyin#Kerbela#Anma
Kerbela şehitleri anıldı
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 07:00

Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela’da şehit edilişinin 1385’inci yılında anma törenleri yapıldı.

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İstanbul’da da Vali Davut Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece’de Türkiye Caferileri’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Evrensel Aşura Matem Merasim Töreni’ne katıldı. Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen törende CAFERİDER Başkanı Hasan Babur, Cem Vakfı Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım, AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım ile Türkiye Caferiler Lideri Selahattin Özgündüz de yer aldı. Törende konuşan Vali Gül, “Ehlibeyt sevgisi hem ülkemizde hem dünyanın her tarafındaki Müslümanların kalbinde, vicdanında, aklında yer almış bir sevgidir” derken, İmamoğlu Küçükçekmece’de yapımı uzun süredir devam eden Zeynebiye Camii’ni açma sözü verdi. İmamoğlu, İstanbul genelindeki diğer Caferi camilerinin ihtiyaçlarının giderilmesi için de sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

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#Hz. Hüseyin#Kerbela#Anma

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