Kerbela acısı 1384 yaşında

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Kars’ta binlerce kişi Hazreti Ali Camisi’nden Kars Şehitliği'ne kadar ağıtlar eşliğinde yürüdü. Katılımcılar kendilerine zincirle de vurdu. Şehitlikte sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okudu. Anma töreni Asri Mezarlığı’nın önündeki Aşura Meydanı’nda devam etti. Okunan mersiyeler eşliğinde sinesini dövenler, Hazreti Hüseyin için ağıtlar yaktı.

‘DESTE’LER SİYAHA BÜRÜNDÜ

Iğdır’da siyah kıyafetler giyen gençlerin oluşturduğu ‘Deste’ adı verilen gruplar, sabah saatlerinde camilerde toplandı. Gruplar daha sonra aşure merasimin yapıldığı Zübeyde Hanım Meydanı’na yürüdü. Kerbela şehitleri için dua edilen törende Kuran’ı Kerim ve mersiyeler okundu. Katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.

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GÖZYAŞI DÖKTÜLER

İstanbul Küçükçekmece’de de Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından “Evrensel Aşura Matem Merasimi” düzenlendi. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ile CAFERİDER Onursal Başkanı Selahattin Özgündüz katıldı. Tören öncesi gösteri merkezi önünde toplananlar siyah kıyafetleriyle yürüyüş yaparak, Kerbela şehitlerini gözyaşları ve ağıtlarla andı.