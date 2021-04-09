Kepez Posta Kodu kaçtır? Antalya'nın ilçesi Kepez'in ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodu, il ve ilçelerin mahallesine kadar bulunmasını sağlayan elektronik adreslerdir. Posta kodları ülkeden ülkeye değiştiği gibi, ülkemizde ilden ile de değişiklik göstermektedir. Ülkemizde posta kodları 5 haneli olarak kullanılmaktadır. Posta kodlarında ilk iki rakam şehrin plakasını temsil etmektedir. Peki, Kepez posta kodu kaçtır? Antalya'nın ilçesi Kepez'in ve mahallelerinin posta kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar.
Posta kodları adreslerde yanlışlık olmasının önüne geçer. Bunun sebebi, ülkemizde aynı isimde birçok ilçe ve mahallelerin bulunmasıdır. İsimler aynı verilse de posta kodlarının birden fazla yere verilmesi mümkün değildir.
Kepez Posta Kodu Kaçtır?
Antalya ilinin bir ilçesi olan Kepez'in posta kodu 07090'dır.
Antalya'nın İlçesi Kepez'in ve Mahallelerinin Posta Kodları
Kepez - Ahatlı: Ahatlı, Fabrikalar, Kepez, Kültür, Santral, Yenidoğan Mahalleleri - 07090
Kepez - Altınova: Altınovadüden, Altınovaorta, Altınovasinan, Menderes Mahalleleri - 07170
Kepez - Dokuma: Atatürk, Özgürlük, Ulus, Yeşiltepe, Yükseliş, Zafer Mahalleleri - 07025
Kepez - Duraliler: Avnitolunay, Duraliler, Gülveren, Şafak, Ünsal, Yeşilyurt Mahalleleri - 07220
Kepez - Düdenbaşı: Beşkonaklılar, Düdenbaşı, Göksu, Güneş, Teomanpaşa Mahalleleri - 07260
Kepez - Erenköy: Barış, Çamlıbel, Çankaya, Erenköy, Esentepe, Fatih, Göçerler, Kanal, Kazımkarabekir, Kütükçü, Yavuzselim Mahalleleri - 07080
Kepez - Merkezköyler: Başköy, Çamlıca, Çıplaklı, Duacı, Gaziler, Kızıllı, Kirişçiler, Odabaşı Köyleri - 07025
Kepez - Sütçüler: Baraj, Gazi, Habipler, Hüsnükarakaş, Mehmetakifersoy, Sütçüler Mahalleleri - 07320
Kepez - Varsak: Altıayak, Ayanoğlu, Demirel, Esentepe, Fevziçakmak, Karşıyaka, Menderes, Şelale, Zeytinlik Mahalleleri - 07210
Kepez - Yeniemek: Emek, Gündoğdu, Karşıyaka, Kuzeyyaka, Yeni, Yeniemek Mahalleleri - 07060
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