Kepez Posta Kodu kaçtır? Antalya'nın ilçesi Kepez'in ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları adreslerde yanlışlık olmasının önüne geçer. Bunun sebebi, ülkemizde aynı isimde birçok ilçe ve mahallelerin bulunmasıdır. İsimler aynı verilse de posta kodlarının birden fazla yere verilmesi mümkün değildir.

Kepez Posta Kodu Kaçtır?

Antalya ilinin bir ilçesi olan Kepez'in posta kodu 07090'dır.

Antalya'nın İlçesi Kepez'in ve Mahallelerinin Posta Kodları

Kepez - Ahatlı: Ahatlı, Fabrikalar, Kepez, Kültür, Santral, Yenidoğan Mahalleleri - 07090

Kepez - Altınova: Altınovadüden, Altınovaorta, Altınovasinan, Menderes Mahalleleri - 07170

Kepez - Dokuma: Atatürk, Özgürlük, Ulus, Yeşiltepe, Yükseliş, Zafer Mahalleleri - 07025

Kepez - Duraliler: Avnitolunay, Duraliler, Gülveren, Şafak, Ünsal, Yeşilyurt Mahalleleri - 07220

Kepez - Düdenbaşı: Beşkonaklılar, Düdenbaşı, Göksu, Güneş, Teomanpaşa Mahalleleri - 07260

Kepez - Erenköy: Barış, Çamlıbel, Çankaya, Erenköy, Esentepe, Fatih, Göçerler, Kanal, Kazımkarabekir, Kütükçü, Yavuzselim Mahalleleri - 07080

Kepez - Merkezköyler: Başköy, Çamlıca, Çıplaklı, Duacı, Gaziler, Kızıllı, Kirişçiler, Odabaşı Köyleri - 07025

Kepez - Sütçüler: Baraj, Gazi, Habipler, Hüsnükarakaş, Mehmetakifersoy, Sütçüler Mahalleleri - 07320

Kepez - Varsak: Altıayak, Ayanoğlu, Demirel, Esentepe, Fevziçakmak, Karşıyaka, Menderes, Şelale, Zeytinlik Mahalleleri - 07210

Kepez - Yeniemek: Emek, Gündoğdu, Karşıyaka, Kuzeyyaka, Yeni, Yeniemek Mahalleleri - 07060

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