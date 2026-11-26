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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışmada, Kepez Belediyesi'ne yönelik 'Rüşvet', 'Kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırma', 'Edimin ifasına fesat karıştırma' suçları kapsamında 22 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Operasyonda, Kepez Belediyesi İmar Müdürü E.K., Kepez Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü M.D., Kepez Belediyesi Satın Alma Müdürü D.K., Kepez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü D.D., ihale alan şirketin sahibi D.A., Kepez Belediyesi Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisi M.A.K., Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü F.V., Satın Alma Görevlisi M.G., Mimar M.A., Kepez Belediyesi İhale Servis Müdürü R.E., Kepez Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü H.Ç., Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., eski Kepez Belediye Başkanı E.Ö., emekli emniyet mensubu A.Ö., Pamuklu Dokuma Tic. AŞ. Genel Müdürü R.C.D., Kepez Belediyesi Özel Kalem A.B.S., emlakçı K.K., Avukat S.S., emekli emniyet mensubu A.B. ile belediye başkanı adına rüşvet aldığı öne sürülen Y.N. gözaltına alındı.

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Operasyonun devamında H.C., F.U., H.K. ve Y.Ç. hakkında da gözaltı işlemi uygulandı. Şüphelilerin dijital materyallerine de el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21'i tutuklanırken, A.B.S., R.E. ve Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.