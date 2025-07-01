Kepengin ardında sessizce öldüler

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Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine önceki gece Arda G.’ye (22) ait oto yıkama işletmesine giden polis ekipleri, kepenkleri kapalı işyerinden otomobil sesi geldiğini duyunca içeriye girdi. Ekipler, 33 AZL 780 plakalı otomobilde Yiğithan U. (25), Abdulvahit B. (25) ve Batuhan A.’yı (18), tuvalet önünde ise Arda G.’yi hareketsiz halde buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre egzoz gazından zehirlendikleri tespit edilen gençlerin cansız bedenleri, otopsi işlemleri ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, işyeri içerisinde bir köpek de ölü bulundu. İşyerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ve tabanca ele geçirildi.

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Yaşamını yitiren gençlerden ikisinin, park halindeki otomobili oto yıkamacının içerisine sürmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.