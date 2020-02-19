Kepçeyle kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Kılıç Köyünde kaçak kazı ihbarını alan jandarma ekipleri, kısa sürede belirtilen bölgeye giderek çalışma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmada, kepçeyle kazı yapan A.A., ile H.A.Y., isimli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Her iki şahıs, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.