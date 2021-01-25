MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKepçeyle çatıdaki karları temizlediler
GeriGündem Kepçeyle çatıdaki karları temizlediler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ŞIRNAK (İHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 13:17 | Son Güncelleme:

Kepçeyle çatıdaki karları temizlediler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kepçeyle çatıdaki karları temizlediler
Abone Olgoogle-news

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı çatılarda oluşan buz kütleleri, iş makinesi yardımı ile kırılıyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda biriken kar buz tutunca vatandaşlar temizlemekte güçlük çekti. İlçe merkez çarşısında yolda biriken karı temizleyen kepçe operatörü, vatandaşlar çatılara çıkmasın diye metrelerce yükseklikteki buz kütlelerini kepçenin kovasıyla kırıp temizlemeye çalıştı.
Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Aşan, "Kar berekettir. Bölgemizde kar yağması bahar aylarında yüz binlerce küçükbaş hayvanın gelmesi anlamına geliyor. Ekiplerimiz yollarda temizleme çalışmalarına 5 gün önce başladı. Çok şükür tüm yollarımızı açtık. Çatılarda biriken karları temizleyen vatandaşlara yardımcı oluyoruz" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle