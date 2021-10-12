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KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) nedir, nasıl alınır?

#KEP Nedir#KEP Nasıl Alınır#KEP Ne İşe Yarar
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) nedir, nasıl alınır

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ticari, Kamu kurumları, her sektörden işletmeler ve isteyen tüm vatandaşların, hazırladıkları tüm belge ve içerikleri hızlı ve güvenli bir şekilde göndermeyi sağlamaktadır. Dünyada çoğu gelişmiş ülkede uzun yıllardır kullanılan KEP sistemi ülkemizde de kullanılmaktadır. Peki KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) nedir, nasıl alınır, ne işe yarar? İşte KEP ile ilgili bilgiler…

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Hukuki yazışma ve belgelerin paylaşımını aynı şekilde koruyan alıcının kim olduğunu tespit eden ve gönderilen içeriğin değişmemesini ve güvenli hale gelmesini sağlayan bir sistemdir. Ve pek çok kurumda güvenilirliğin sağlanmasında işe yarar. Haberimizde, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) nedir, nasıl alınır gibi soruların yanıtlarını bulabilirisiniz.

KEP NEDİR?

KEP, e-posta teknolojik altyapısını kullanan, bununla birlikte e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların oluşturulup saklandığı hukuken geçerli bir e-posta iletim hizmetidir. KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir.

KEP NE İŞE YARAR?

Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda yaşanan gelişmeler sonrası elektronik posta kullanımı yaygınlaşmıştır.

Ancak, standart e-posta sisteminde bazı açık noktalar vardır. Bunlar;

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  • Kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil barındırır.
  • E-posta ispat sorumluluğu göndericiye aittir.
  • E-posta zaman bilgisi gönderi yapılan bilgisayarın zaman ayarlarına bağlıdır ki bu durum ihtilaflı durumlarda zaman için delil değerini düşürür.
  • Standart e-postaların içerikleri kolaylıkla değiştirilebilir.

KEP, standart elektronik postaya ek olarak elektronik postanın;

  • Göndericisi görünen kişi/kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediği,
  • Alıcıya ulaşıp ulaşmadığı ve ne zaman ulaştığı,
  • Alıcısı tarafından okunup okunmadığı ve
  • İhtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişilebilmesi
  • ile ilgili delil hizmetlerini sunmaktadır.

KEP, elektronik imza ve zaman damgası kullanılması sayesinde;

  • Gönderici teyidi,
  • Alıcı teyidi,
  • İçeriğin değişmediği teyidi,
  • Gönderim ve alım zamanları ispatı sağlamaktadır.

KEP NASIL ALINIR?

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat sistemine üye olmak isteyen müşterilerimiz başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkez Müdürlüğünden hesaplarını alabilirler. Gerekli belgeler ise şu şekildedir;

Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge. Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu.

 

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