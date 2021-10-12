Hukuki yazışma ve belgelerin paylaşımını aynı şekilde koruyan alıcının kim olduğunu tespit eden ve gönderilen içeriğin değişmemesini ve güvenli hale gelmesini sağlayan bir sistemdir. Ve pek çok kurumda güvenilirliğin sağlanmasında işe yarar. Haberimizde, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) nedir, nasıl alınır gibi soruların yanıtlarını bulabilirisiniz.
KEP, e-posta teknolojik altyapısını kullanan, bununla birlikte e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların oluşturulup saklandığı hukuken geçerli bir e-posta iletim hizmetidir. KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir.
Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda yaşanan gelişmeler sonrası elektronik posta kullanımı yaygınlaşmıştır.
Ancak, standart e-posta sisteminde bazı açık noktalar vardır. Bunlar;
KEP, standart elektronik postaya ek olarak elektronik postanın;
KEP, elektronik imza ve zaman damgası kullanılması sayesinde;
Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat sistemine üye olmak isteyen müşterilerimiz başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkez Müdürlüğünden hesaplarını alabilirler. Gerekli belgeler ise şu şekildedir;
Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge. Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu.