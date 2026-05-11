Kentte termometreler 35 dereceyi gösterdi: Vatandaş parkalara akın etti

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 15:27

Adana'da termometreler, güneş altında 35 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar parklar ve yeşil alanlarda gölge noktalarda serinlik aradı.

Kentte hava sıcaklıkları yaz mevsimini aratmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 29 derece ölçülürken, termometreler güneş altında 35 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise dinlenmek için park ve yeşil alanlardaki gölge noktaları tercih etti.

‘VATANDAŞ SICAK HAVALARI ÖZLEDİ’

Almanya’dan Adana’ya ziyarete gelen ve merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’nda dinlenen Hamza Erkek, “Burası 5’inci ayda dahi çok sıcak ama çok keyifli. Sıcakta klimalı ortamları ve kafeleri tercih ediyorum. Şapka takmaya dikkat ediyorum. Şimdi burada yeni başlayan güzel sıcak hava, Almanya’nın en sıcak zamanı oluyor. Bu havaları orada göremiyoruz. Çok keyifli ve mutluluk veren bir mevsim” dedi.

Parka yürüyüşe çıkan Yurdanur Balsoy (76) ise sıcak havaları çok sevdiğini ve parklarda temiz hava, bol oksijen, çiçek kokularını çok sevdiğini anlattı.

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de ise sıcaklık 30 derecelere yaklaştı. Sıcak havayı değerlendirmek isteyen birçok kişi ise şimdiden denizin tadını çıkarmaya başladı.

