Kentte susuzluk bir kez daha baş gösterdi: 9 ilçede 30 saati geçen kesintiler yapılacak

Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 17:54

Ankara'da yaz aylarındaki uzun süreli su kesintileri sonucu vatandaşlar büyük mağduriyet yaşamış ve büyükşehir belediyesi tankerlerle mahallelere su dağıtmıştı. Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre başkent bir kez daha su krizi ile karşı karşıya. Ankara genelinde içme suyu şebekelerinde meydana gelen arızalar ve çalışmalar nedeniyle su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Ankaralılar uzun süreli su kesintileri yaşayacak. ASKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı, Yenimahalle ve Güdül ilçelerinin çeşitli mahallelerinde su kesintileri uygulanacak. 

Bazı bölgelerde kesinti 30 saati aşacak. 

HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Başkentin merkezi Çankaya ve Mamak'ta depolardaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle kesintiye gidildi. 

Çankaya'da Çukurambar, Söğütözü, Beytepe, Mustafa Kemal ve Kızılırmak mahalleleri; Mamak'ta ise Akdere, Abidinpaşa, Tuzluçayır, Kayaş ve Ekin mahallelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 mahallede musluklardan su akmıyor. Şebekedeki basınç sorunu nedeniyle suyun üst kotlara ulaşmasının 3 Aralık öğle saatlerini bulacağı belirtildi. 

Merkez ilçelerin yanı sıra çevre ilçelerde de altyapı arızaları nedeniyle kesintiler yaşanıyor: 

Gölbaşı: İncek, Tulumtaş, Örencik ve Eymir başta olmak üzere 30'dan fazla mahallede sular kesildi. 

Polatlı: İlçe merkezindeki ana isale hatlarında yapılan çalışmalar nedeniyle Cumhuriyet, İstiklal ve Zafer mahallelerine gün boyu su verilemeyecek. 

Keçiören, Etimesgutve Yenimahalle: Şebeke hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle bu ilçelerin bazı bölgelerinde de su kesintileri uygulanıyor. 

Kesintilerin ne zaman tamamen giderileceği bölgesel olarak değişiklik gösteriyor.

