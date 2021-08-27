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Nuri PİR- Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 27.08.2021 - 16:14 | Son Güncelleme:

Kentte sıcaklar bunalttı! Hissedilen sıcaklık 41 dereceyi aştı...

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Adana’da ağustos ayının son günlerinde, termometreler güneşin altında 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar, ağaç gölgelerinde dinlendi. Emekli Sait Aslan, "Adana sıcak ama alıştık, sıcağı görmeyince hasta oluyoruz" şeklinde konuştu. Öğle saatlerinde yüzde 37 olan nem oranının, gece ise yüzde 96'ya yükseleceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte en yüksek sıcaklık, 12.00 ile 15.00 saatleri arasında 38 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometreler ise 42 dereceyi gösterdi. Öğle saatlerinde yüzde 37 olan nem oranının, gece ise yüzde 96'ya yükseleceği bildirildi. Hissedilen sıcaklığın 41 dereceyi aştığı kent merkezinde dışarı çıkmak zorunda olan veya evde durmak istemeyenler, parklardaki ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

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‘KÜRESEL ISINMA HER YERDE’

Atatürk Parkı’ndaki banklarda oturup, kendisi gibi emekli arkadaşlarıyla sohbet eden Mehmet Abdullah Öztürk (76), sıcak havaların insanı yaktığını söyledi. Gün boyu parkta dinlendiğini, akşam saatlerinde eve gittiğini dile getiren Öztürk, “Gençliğimde ağustos ayının son zamanları bu kadar sıcak olmuyordu. Küresel ısınma dünyanın her yerinde var. Mevsimler kayıyor. Her yerde sel oluyor, afet oluyor, yangın oluyor. Bakınız, bir yerde sel, bir yerde yangın var. Dünyanın sonu geliyor” dedi.

Kentte sıcaklar bunalttı Hissedilen sıcaklık 41 dereceyi aştı...

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‘SICAĞI GÖRMEDİĞİMİZDE HASTA OLUYORUZ’

Emekli Sait Aslan (62) da banklarda vakit geçirdiğini ve bölgeye 'Gariban Yaylası’ ismini verdiklerini kaydederek, “Yaşlıların gidecek yeri yok, buraya geliyoruz. Adana sıcak bir şehir ama alıştık. Sıcağı görmediğimizde hasta oluyoruz, sıcağı gördüğümüzde kendimize geliyoruz. Bu sıcak sanki bizi iyileştiriyor” diye konuştu.

Kentte sıcaklar bunalttı Hissedilen sıcaklık 41 dereceyi aştı...

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