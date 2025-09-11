×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kentte 'sarı yaz' hareketliliği: Sıcaklık 39 dereceye çıktı, sahiller doldu taştı | Meteoroloji uyardı

Güncelleme Tarihi:

#Hava Sıcaklığı#Antalya#Sahil
Kentte sarı yaz hareketliliği: Sıcaklık 39 dereceye çıktı, sahiller doldu taştı | Meteoroloji uyardı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2025 16:41

Hava sıcaklığının 39 derece ölçüldüğü Antalya'da 'sarı yaz' olarak adlandırılan eylül ayında denize girenler güneşli havanın tadını çıkardı. Alanya'da ise okulların açılmasıyla sahiller, tamamen turistlere kaldı.

Haberin Devamı

Antalya'da hava sıcaklığı 39, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece ölçüldü. Nemin yüzde 17, rüzgarın saatte 11 kilometre hızla kuzeyden estiği kentte, güneşli havayı fırsat bilenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. 'Sarı yaz' olarak adlandırılan eylül ayında sıcak havanın tadını çıkaranlar, denizde yüzüp plajda güneşlendi. Bazıları da sahilde yürüyüş ve spor yaptı. Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirenler, eylülde denize girmenin keyfini çıkardıklarını belirtti.

Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu Alanya'da ise okulların açılmasıyla sahiller tamamen turistlere kaldı. Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda yoğunluk yaşanırken, sabah saatlerinden itibaren sahile gelen turistler, güneşlenip denize girdi.

Kentte sarı yaz hareketliliği: Sıcaklık 39 dereceye çıktı, sahiller doldu taştı | Meteoroloji uyardı

YARIN SICAKLIK DÜŞECEK

Haberin Devamı

Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı 32, hissedilen sıcaklık 34, nem oranı yüzde 46, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece ölçüldü. Şezlongların dolduğu plajda bazı turistler havlularını serip, güneşlendi. Denize girenler serinlerken, gezi teknelerinden denize atlayan turistler de dikkati çekti.

Kentte yarın ve hafta sonu 32 derece sıcaklık ve az bulutlu hava bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Sıcaklığı#Antalya#Sahil

BAKMADAN GEÇME!