Kentte öğle saatlerinde hayat durdu! Hava sıcaklığı 49 dereceye çıktı | Vatandaş sıcaktan korunmanın yolunu buldu

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Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün 'yüksek sıcaklık' uyarısı yaptığı Diyarbakır'da termometreler, 49 dereceyi gösterdi. Kentte özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.
SICAĞA KARŞI SOĞUK BAKLAVA
Diyarbakır halkı sıcak havaya karşı tercihini soğuk baklavadan yana yapıyor. Bingöl’den, Diyarbakır’ı gezmeye gelen Nurettin Ergün, “Diyarbakır’a bugün geldik. Çok sıcak. Havalar çok sıcak olduğu için tercihimizi soğuk baklavadan yana kullandık” dedi.
Diyarbakır’da yaşayan Sadrettin Akdemir ise “Diyarbakır’da yaşıyorum. Havaların sıcak olmasından dolayı genellikle soğuk baklavayı tercih ediyoruz” diye konuştu.