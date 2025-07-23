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Kentte öğle saatlerinde hayat durdu! Hava sıcaklığı 49 dereceye çıktı | Vatandaş sıcaktan korunmanın yolunu buldu

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#Diyarbakır#Sıcak Hava#Soğuk Baklava
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 17:15

Diyarbakır’da termometreler 49 dereceyi gösterirken, cadde ve sokaklar boş kaldı, vatandaşlar kapalı mekanları tercih etti.

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Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün 'yüksek sıcaklık' uyarısı yaptığı Diyarbakır'da termometreler, 49 dereceyi gösterdi. Kentte özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentte öğle saatlerinde hayat durdu Hava sıcaklığı 49 dereceye çıktı | Vatandaş sıcaktan korunmanın yolunu buldu

Vatandaşlar kapalı mekanları tercih etti. Kafe ve pastane gibi kapalı alanlara gidenler soğuk tatlı ve içeceklerle sıcak havanın etkisini üzerlerinden atmaya çalıştı.

SICAĞA KARŞI SOĞUK BAKLAVA

Diyarbakır halkı sıcak havaya karşı tercihini soğuk baklavadan yana yapıyor. Bingöl’den, Diyarbakır’ı gezmeye gelen Nurettin Ergün, “Diyarbakır’a bugün geldik. Çok sıcak. Havalar çok sıcak olduğu için tercihimizi soğuk baklavadan yana kullandık” dedi.

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Diyarbakır’da yaşayan Sadrettin Akdemir ise “Diyarbakır’da yaşıyorum. Havaların sıcak olmasından dolayı genellikle soğuk baklavayı tercih ediyoruz” diye konuştu.

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#Diyarbakır#Sıcak Hava#Soğuk Baklava

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