Kentte kar kalınlığı 152 santimetreye ulaştı! 211 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

#Kar Yağışı#Bitlis#Karla Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 10:37

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 211 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, kentteki kar kalınlığı 152 santimetreye kadar ulaştı.

Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı, gece saatlerde etkisini arttırdı. Kardan dolayı 211 köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı kent merkezinde 152 santimetre, yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Park halindeki araçların, tek katlı yapıların adeta kara gömüldüğü kentte belediye ekipleri de cadde ve sokakları açık tutmak için kar temizleme çalışması başlattı. Belediye çalışmalarını 50 iş makinesi ve 70 personelle yürütüyor.

