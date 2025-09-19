Kentte fırtına etkili oldu: Minarenin külahı ile evlerin çatıları uçtu! 'Gözlerimin önünde oldu'

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün aralarında Muğla'nın da bulunduğu 13 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Beklenen fırtına Muğla'da akşam saatlerinde başladı, gece boyunca etkisini sürdürdü. Vatandaşlar sokaklarda yürümekte zorlanırken, çok sayıda evin çatısı uçtu.

Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi'nde bulunan Alaattin Yalçın Camisi'nin minaresinin külahı uçtu. Üzerine elektrik direği devrilen bir evde de hasar meydana gelirken, birçok noktada ağaçlar kökünden devrildi.

Fırtına sırasında cami minaresinin külah kısmını uçtuğunu gören ve evi zarar gören Mehmet Pehlivan, "45 yaşındayım, Düğerek'te bugüne kadar böyle bir rüzgar görmedim. Çatılar uçtu, balkonum yıkıldı. Normalde balkonda yatıyorum, Allah'tan o sırada içerideydim. Camimizin minaresinin külahı bir anda düştü. Gözlerimin önünde oldu ama çekemedim. Allah korudu" dedi.



Diğer yandan ekipler, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.