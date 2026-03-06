Kentte 20 santimetre kalınlığında buz tabakaları oluştu: İş makinesi devreye girdi

Haberin Devamı

Ardahan'da kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava sebebiyle cadde ve sokaklar, 20 santimetreye ulaşan buz ve karla kaplandı. Yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen buzlar, Ardahan Belediyesi tarafından kırılmaya başlandı. Beton veya kaya kırmada kullanılan iş makinesinin hidrolik kırıcısıyla cadde ve sokakları kaplayan buzlar kırıldı, ardından da şehir dışına taşındı.