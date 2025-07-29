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Kentte 12 ay boyunca sıcaklığı yaşıyorlar! 250 derece sıcağın başındalar!

Güncelleme Tarihi:

#Erzincan#Sıcak Hava#Yaz Sıcağı
Kentte 12 ay boyunca sıcaklığı yaşıyorlar 250 derece sıcağın başındalar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 09:33

Kavurucu sıcaklar tüm yurdu etkisi altına alırken, 250 derece sıcaklıktaki fırınların başında çalışan ustalar bu sıcaklardan etkileniyor. Herkes sıcaktan bunalıp kapalı alanlara kaçarken onlar 38 derece sıcağa rağmen serinlemek için dışarı çıkıyor.

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Erzincan’da hava sıcaklığının gün içerisinde 30-38 derecelere kadar çıkması hayatı güçleştirdi. Sıcaktan bulananlar kapalı alanları tercih ederken sokak ve caddeler adeta boşaldı.

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklar birçok meslek erbabının işini güçleştirirken, sıcaklardan en az oranda etkilenen fırın ustaları oldu. Yılın 12 ayı yaklaşık 250 derece sıcaklıktaki fırınların başında geçiren ustalar, serinlemek için 38 dereceye aldırmadan dışarı çıkıyor.

Kentte 12 ay boyunca sıcaklığı yaşıyorlar 250 derece sıcağın başındalar

Müşterilerin fırına geldikleri zaman fırının ısısı ve hava sıcaklıklarından dolayı bunalıp dışarı çıktıklarını ifade eden ustalar, kendilerinin fırın başından dışarı çıktıklarında ise ferahladıklarını belirtiyorlar.
Kentte 12 ay boyunca sıcaklığı yaşıyorlar 250 derece sıcağın başındalar


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12 AY BOYUNCA SICAKLIĞI YAŞIYORLAR

Fırın başında sıcağa alıştıklarını ve artık sıcak havadan da etkilenmediklerini belirten Abdulkadir Şahin, "Sürekli fırında çalıştığımız için sıcaklıklara alıştık ve artık bizi etkilemiyor. Dışarısı da ister istemez sıcak oluyor ama biz buradaki sıcaklığa alıştığımız için dışarı çıktığımızda ferahlıyoruz. Yaz kış sürekli fırın önünde çalıştığımız için biz burada kışın da terliyoruz. Bu nedenle yaz sıcakları bizi etkilemiyor. Müşteriler buraya geldiğinde ‘dışarısı sıcak, içerisi daha da sıcak siz burada nasıl duruyorsunuz' diyorlar. Bizde onlara, siz yalnızca 3 ay yaz sıcaklığını hissediyorsunuz, biz burada 12 ay boyunca bu sıcaklığı yaşıyoruz diyoruz" diye konuştu.

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#Erzincan#Sıcak Hava#Yaz Sıcağı

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