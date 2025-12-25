Bakan Kurum: Yarısı Bizden Kampanyası yeni yılda da devam edecek

Haberin Devamı

Böyle bir felaket sonrası verdiğimiz sözleri tutmanın gururuyla karşınızdayım. Geldiğimiz noktada cumartesi günü 455 bininci konutumuzun anahtarları teslim etmiş olacağız.

Hem Hatay'da hem 11 ilimizde gece gündüz çalışma yaptık. 11 ilimizde asrın inşasını yürüttük. Dünyada da bunun eşi benzeri yok.

Cumartesi günü bütün hak sahiplerimizin anahtarlarını teslim etmiş olacağız. Bundan sonra da deprem bölgesinin tüm ihtiyacı karşılana kadar elimizi çekmeyeceğiz, burada olacağız.

HATAY MECLİS BİNASI RESTORASYONU

İçinde bulunduğumuz bina da özel sektörün destekleriyle yapılmış. Sizin dahil olduğunuz Doğuş Grubu gerçekleştirdi. Tüm hayırseverlerimiz tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısıdır.

Depremde sadece bina değil, tarihimiz ve medeniyet varlıklarımız da depremde zarar görmüştü. Meclis binası için çok ayrıntılı bir çalışma yapıldı. Meclis binamız şimdi gururla Hatay'a tüm Türkiye'ye hizmet verecek. Buradan Doğuş Grubu'na, Ferit Şahenk Bey'e de ayrıca teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Bu tarihi bölgede tüm Hataylıların anısı var. Tüm bunları yaparken eskisinden daha güzel ve sağlam bir şekilde inşasını gerçekleştirdik. Hatay'da tüm deprem bölgelerinde olduğu gibi istihdamı artıracak, turizmi canlandıracak cazibe merkezlerinin inşasını üstlendik.

"153 BİN 755 KONUTU DAHA CUMARTESİ İTİBARİYLE TESLİM EDECEĞİZ"

Hatay'da 153 bin 755 konutumuzu cumartesi itibarıyla vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bize yapamazlar bitiremezler diyenler oldu. Burada depremzede kardeşlerimizin aklını çelmek isteyenler oldu. 11 ildeki vatandaşlarımızla el ele verdik, 11 ilimiz ayağa kalktı. İnşallah bu anlayışla depremzede kardeşlerimiz tüm ihtiyaçlarını giderme anlayışında olacağız.

KONTEYNER EV DÖNEMİ BİTİYOR MU?

Konteynerde yaşayan vatandaşlarımızın evleri teslim ediliyor olacak. Belli sebeplerden konteynerde yaşayanlar var. Zaman içerisinde bu konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız bu evlere taşınmış olacak.

SOSYAL KONUT KURALARI NE ZAMAN?

1 milyon 750 bin sosyal konutumuzu tüm illerimize yaptık. Deprem sonrası TOKİ binalarımızda kalan hiçbir vatandaşlarımıza zarar gelmedi. TOKİ ile gurur duyuyoruz.

Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. İlk teslimatımızı 2026'da teslim edeceğiz konutlar var.

Deprem bölgesine ekstra kontenjanlar ayırdık.

"İSTANBUL'DA KİRA VE KONUT FİYATLARINI AŞAĞI ÇEKECEK BİR HAMLE"

Sosyal konut kapsamında 100 bin sosyal konut yapıyoruz. İstanbul'da da ciddi bir başvuru var. Buna ilva bir de kiralık konut uygulaması başlattık. 15 bin kiralık konut hem Avrupa'da hem Anadolu yakasında yapıyor olacağız. İstanbul'daki kira ve konut fiyatlarını aşağı çekecek bir hamle bu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SON DURUM

11 ilin önceliklerini hemen hemen bitirdik. Türkiye'deki 2 kentsel dönüşüm projesinden birisi İstanbul'da yapılıyor. Bunun yanında "Yarısı Bizden" kampanyası yapıyoruz. Bu kampanyayı yeni yılda da devam ettireceğiz.

Tüm belediye başkanlarımıza 'Gelin kentsel dönüşümde el birliği yapalım" dedik. İstiyoruz ki işler hızlansın. El birliğiyle bunu yürütmemiz lazım.

“2031'DE İKLİM ZİRVESİ TÜRKİYE'DE YAPILACAK”

196 ülkenin oy birliği Türkiye, COP31'e ev sahipliği yapacak. Antalya'da gerçekleşecek zirveye bine yakın katılımcı bekliyoruz.