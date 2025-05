Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık

Haberin Devamı

Erdoğan, Ankara’da düzenlenen Türk Kızılay Genel Kurulu’nda özetle şunları söyledi:

KENTSEL DÖNÜŞÜM HAYAT MEMAT MESELESİ

“Kaybettiğimiz 50 bine aşkın vatandaşımızı geri getiremesek de 6 Şubat depremlerinin açtığı yaraları hızla sarıyoruz. Çok kısa bir süre içinde tamamladığımız 201 bin konutun anahtarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar yapacağımız 252 bin ilave konut ve işyeriyle bu sayıyı inşallah 453 bine yükselteceğiz. Eskisinden daha güçlü, daha modern ve depreme dirençli hale getirinceye kadar şehirlerimizi mola vermeden ihya ve inşa edeceğiz. Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşüm konusunda da kapsamlı hazırlıklar içindeyiz.

KAPRİSLERLE VAKİT GEÇİREMEYİZ

Yarısı Bizden kampanyasındaki güncel destek rakamlarını geçtiğimiz günlerde kamuoyumuzda paylaştık. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntılarını milletin can ve mal güvenliğinin önünde özellikle engel olarak koyanlarla uğraşacak vaktimiz de, lüksümüz de yoktur. Tabii burada şunu da üzülerek ifade etmek durumundayım; ülkemizde sayıları az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Bunlar mensubu oldukları milletle dahi tasada ve sevinçle birleşemiyorlar. Her konuyu siyasallaştırarak, her meseleyi istismar malzemesi yaparak maalesef ülkemize çok büyük kötülük yapıyorlar. Deprem gibi, depreme hazırlık gibi davetlerde yardımlaşma ve dayanışma gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyor.

BEDAVA EV VAAT EDENLER KAYBOLDU

6 Şubat depremi döneminde neler yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Daha önce defalarca olduğu gibi gürültüyle geldiler, yıkıntılar üzerinde bol bol fotoğraf çektirdikten sonra sessiz, sedasız ortalıktan kayboldular. Dikkat ederseniz en sancılı günlerimizde ortalığı velveleye verenlerin, bedava ev vaat edenlerin deprem üzerinden hükümetimize ve yardım kuruluşlarımıza iftira atanların hiçbiri şimdi ortalıkta yok. Ama devletimiz, belediyelerimiz, vakıflarımız, gönüllü kuruluşlarımız halen oradalar, tam 820 gündür deprem bölgesindeler.

KIZILAYIMIZ SAHADAYDI

Bu süreçte milletin derdiyle dertlenen kurumlarımızdan biri de Kızılay’dır. Deprem bölgesinde 9’u sabit, 5 binden fazla ev tipi su arıtma sistemi kuran, 548 bini aşkın haneye 3.3 milyar lira nakit destek sağlayan, 6 ilde açtığı 13 kütüphaneyle 10 binden fazla öğrenciye hizmet veren, esnaf ve çiftçilerimize 500 milyon liraya yakın güçlendirme desteği sunan Kızılay’ımızı bugün bir kez daha gönülden tebrik ediyorum.

Önceki hafta İstanbul’daki depremde de Kızılay’ımız yine sahadaydı, halkımızın yanındaydı. 6 yıldır güya ‘mega proje’ diye ciddi reklam bütçeleriyle millete pazarlanan icraatların balon olduğu ortaya çıkarken, Kızılay’ımız 350 noktada 1600 personeli, 3 bine yakın gönüllüsü, 319 aracı, 317 ikram çadırıyla milletimizin imdadına koşmuştur. Gerek tarihi gerekse hizmetleriyle gerçekten kıvanç Kaynağımız olan köklü bir iyilik ordusuyla karşı karşıyayız.”

KIZILAY’A GAZZE ÖVGÜSÜ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay’ın başta Gazze olmak üzere dünyanın her yerine yardım eli uzattığını vurguladı: “Kızılay’ımız İsrail’in vahşi saldırılarının başladığı 7 Ekim’den beri Gazzeli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmamıştır. Gazze Aşevi, kıtlıkla boğuşan Gazze halkına bugüne kadar 5.2 milyon öğün yemek desteği verdi. 1 milyon 606 bin litre su dağıtımı gerçekleştirdi. Ramazan-ı Şerif boyunca da 840 bin kişilik iftar sofraları kurdu. Gazze’de diğer yardımların yanı sıra günlük 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Afganistan’dan Bangladeş’e, Bosna Hersek’ten Pakistan’a, Somali ve Suriye’den Yemen’e kadar nerede hilali bekleyen bir mazlum varsa Türk Kızılay hiçbir engel tanımadan yardım etmeye çalışıyor.

Hükümet olarak yirmi üç yıldır olduğu gibi sizlere destek olmak için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. İnanıyorum ki milletimizde alçakça kampanyalara aldırmadan Kızılay’ı desteklemeye ve Kızılay’ımızı daha da büyütmeye devam edecektir.”

DİJİTAL SERGİYİ GEZDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahiplerinin gözlerine yansıyan Kızılay desteğini gösteren “Gözlerde Hilalin İzleri” adlı dijital sergiyi ziyaret etti. Sergide her biri 3.2 metre boyutunda gözlerden oluşan 10 fotoğraf yer aldı. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, sergiye ilişkin Erdoğan’a bilgi verdi.

DÜNYA EBELER GÜNÜ MESAJI: MUCİZEYİ KUCAKLAYAN ELLER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Ebeler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, “Anne ve bebeğin kavuşma anının ilk tanığı ebelerimiz, kadim bir mesleğin mensupları. Mucizeyi, sevgi dolu elleriyle kucaklayan kahramanlar... Varlıkları ile her anneye güç vermeye devam eden tüm ebelerimizin Dünya Ebeler Günü kutlu olsun” dedi.

