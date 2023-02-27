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Kentsel dönüşüm hırsızları

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#Kentsel Dönüşüm#Hırsız#Bina
Kentsel dönüşüm hırsızları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 07:00

Kentsel dönüşüm için boşaltılan binaya giren hırsızları çevredeki vatandaşlar çatıda yakaladı. Kombi ve boruları çalmaya çalışan hırsızlar polise teslim edildi.

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İstanbul Zeytinburnu’nda dün saat 15.00 sıralarında kentsel dönüşüm için boşaltılan binaya yanlarındaki köpekle gelen 9 kişi, içerideki kombi, su vanaları gibi malzemeleri sökerek çalma teşebbüsünde bulundu. O sırada yan taraftaki binaya sipariş getiren kurye, şüphelileri fark ederek binanın dış kapısını kapattı. Daha sonra çevredeki vatandaşların da gelmesi ile birlikte şüpheliler, binanın çatısında tek tek yakalanarak etkisiz hale getirildi. Vatandaşların yakaladığı 5 şüpheli polis ekiplerine teslim edilirken, 4 kişi de koşarak uzaklaştı. Ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KÖPEKLE SALDIRDILAR

Hırsızlık şüphelilerine müdahale edenlerden Mehmet Karataş, “Metruk binaya hırsızlar girdi, arkadaşımın binası. Oradan geçerken gördüm, sahibini aradım. Kapıyı tuttuk, köpekle saldırdılar. Daha sonra polisi aradık. Yan binaya geçmişler, 4 tanesi oradan atladı. 2 tanesini de içerden yakaladık. Soldaki binaya bir daha girmişler, oradan da 3 kişiyi çıkardık, polise teslim ettik” dedi. 

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#Kentsel Dönüşüm#Hırsız#Bina

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