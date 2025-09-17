Kenti sokak sokak gezip ceza kesiyorlar! Bunu yapan yandı: Mutlaka kamera ile çekim yapıyoruz

Haberin Devamı

Vatandaşların her alanda sağlıklı ve güvenli bir hizmet alması amacıyla denetim çalışmalarını aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, kent merkezinde izmaritleri yere atan kişilere gerekli uyarıyı yaptıktan sonra ceza uyguladı. Ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olduğu noktalarda yaptıkları denetimlerde izmarit atan kişilere izin vermedi.

Daha önce yaptıkları denetimlerde konuyla ilgili olarak vatandaşlara gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını hatırlatan Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, "Bilecik'in daha sağlıklı temiz yaşanılabilir bir il olması adına her alanda denetimlerimize devam ediyoruz. Bu alanlardan bir tanesi de tütün mamullerini tüketerek izmarit sureti ile yere atan vatandaşlarımızın kontrolü. Biz bu denetimleri periyodik aralıklarla belirli dönemlerde yapıyoruz ancak bundan önce şeffaflık adına mutlaka kamera ile çekim yapıyoruz. Buradaki amacımız çekim yaptıktan sonra en yakın zabıta birimlerimizle beraber vatandaşımıza kamera ile tespit edildiğini ve bunun karşısında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde çevreyi kirletme cezalarının işlemlerinin uygulanacağı söylüyoruz. Aslında burada amaç cezadan daha çok caydırıcılık. Vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek" dedi.

Haberin Devamı

Zabıta Müdürü Öndersev açıklamasının devamında, "Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü'müzle koordine ederek vatandaşlarımızın izmaritlerini atabilecekleri çöp kutuları imal ettik ve bunları belediyemizin tespit ettiği en işlek noktaları yerleştirdik. Yapmış olduğumuz son denetimden neredeyse sokaklarımızda izmarit yok denilecek kadar azdı. Bu denetimlerin meyvesini topladığımızı görmek beni ve ekiplerimizin adına mutlu etti. Daha temiz daha yaşanılabilir Bilecik için hep beraber el ele diyoruz. Bunda da sizin vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz" dedi.