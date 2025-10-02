Kenti fırtına vurdu: Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor

×
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 12:49

Marmara Denizi'nde etkili olan sert poyraz nedeniyle büyük gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi, balıkçılar ise denize açılamadı.

Marmara Denizi'nde etkili olan sert poyraz fırtınası nedeniyle Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar denize açılamazken, büyük gemiler ise Tekirdağ açıklarına demirledi.

Balıkçılar fırtınanın dinmesini beklerken, bu süreci teknelerinde bakım yaparak değerlendiriyor.

PAZAR GÜNÜ RÜZGARIN ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENİYOR

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, "Şu anda balıkçı arkadaşlarımız havaların sert esmesiyle beraber faaliyetlerini bakım yaparak sürdürüyor.

Allah izin verirse pazar günü rüzgar etkisini kaybederse balıkçı arkadaşlarımız, lüfer, palamut, istavrit balığı tutarak faaliyetlerine devam edecek" dedi.

