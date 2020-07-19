Kenter Tiyatrosu teklifini son dakika telefonu geri çektirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin önceki gün yapılan temmuz ayı son oturumunda, Şişli’de 68 yıl önce kurulan Kenter Tiyatrosu’nun İBB tarafından satın alınıp Şehir Tiyatroları çatısı altında faaliyet göstermesine ilişkin teklif gündeme gelecekti. Ancak Meclis görüşmeleri sırasında gelen bilgi doğrultusunda, son dakikada geri çekildi. Teklif, İBB Meclis kararıyla yeniden değerlendirmek üzere komisyona iade edildi.

CHP: KARAR SİYASİ

Karara tepki gösteren CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti Grubu’nun son dakika görüş değiştirmesini ‘siyasi’ olarak değerlendirdi. Balyalı, karara ilişkin Hürriyet’e şunları söyledi: “Kenter Tiyatrosu, İBB tarafından satın alınıp aslına uygun biçimde restore edilip yeniden kültür sanat camiasının hizmetine sunulacaktı. Meclis öncesi her iki grup oy birliğiyle geçmesi konusunda mutabakata vardı. Ancak AK Partililer, Meclis’te yaşanan bir takım kavga ve gerginliklerden sonra geri çektiler. Böyle mi intikam alıyorlar?”

AK PARTİ: RET DEĞİL İADE

AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, “Bize gelen son dakika bilgisi ile teklifi komisyona iade ettik, reddetmedik” dedi. Hürriyet’e konuşan Kaynar, “Yıldız Kenter’in hatırasına saygısızlık yapmayız. Teklifi o gün zaten, CHP grubunun ricası üzerine sonradan gündeme eklemiştik. Ancak Meclis toplantısı başlarında tiyatro binasının yerinin uygun olmadığıyla ilgili bize gelen son dakika bilgisi nedeniyle komisyona geri çektik. Binanın 70 yıllık, yıkılması gereken bina statüsünde olduğunu öğrendik. Gidip görelim istedik. Yerinde görüp inceledikten sonra teklifi yeniden değerlendireceğiz” açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU SÖZ VERMİŞTİ

17 Kasım 2019 tarihinde hayatını kaybeden duayen sanatçı Yıldız Kenter’in cenaze töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yıldız Kenter Tiyatrosu’nun İBB bünyesine alınması sözü vermişti.