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‘Kent Uzlaşısı’nda İBB çalışanı gizli tanık

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#İBB#Gizli Tanık#Kent Uzlaşısı
‘Kent Uzlaşısı’nda İBB çalışanı gizli tanık
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bir kişinin gizli tanık olduğu ortaya çıktı.

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Gizli tanık ifadesinde, 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’nin seçimlerde CHP’yi desteklemesi için iki parti arasında bağlantı kurulduğunu ileri sürdü. İki parti arasındaki bu bağlantının ise İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın sağladığını iddia etti. Gizli tanık, kurulan bağlantı sonrası para trafiğinin ise Murat Ongun tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Soruşturma kapsamında bir terör örgütü üyesinin de ifadesinin alındığı öğrenildi. Örgüt mensubu verdiği ifadede, büyükşehirlerde belediyeler vasıtasıyla, örgüte finans sağlanması, örgüt mensuplarının ve ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacını güttüğünü anlattı.

CHP’YE DESTEK KARŞILIĞI

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Öte yandan, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Ali Çalışkan’ın terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Azad B. ile birçok irtibatının olduğu ileri sürüldü. Azad B.’nin danışmanlık ve anket şirketi üzerinden Ekrem İmamoğlu lehine kamuoyu ve medyayı da yönlendirdiği öne sürüldü. Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin CHP’nin desteklenmesi karşılığında terör örgütünün metropollerde etkinliğini arttırılması amacını taşıyan “Kent uzlaşısı”na bilerek yardım ettikleri iddia edildi. 

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#İBB#Gizli Tanık#Kent Uzlaşısı

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