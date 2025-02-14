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‘Kent Uzlaşısı’nda 10 şüpheli tutuklandı

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#Kent Uzlaşısı#Tutuklama#Belediye
‘Kent Uzlaşısı’nda 10 şüpheli tutuklandı
Ali Rıza AKBULUTElif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 07:00

‘Kent Uzlaşısı’ soruşturmasında gözaltına alınan ikisi belediye başkan yardımcısı 10 şüpheli tutuklanmaları talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturması kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 9 belediyenin başkan yardımcıları ve meclis üyelerine operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 9’u CHP’li başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesi olan toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

‘ÖRGÜT STRATEJİSİ’ İDDİASI

Şüphelilerin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrası PKK/KCK silahlı terör örgütünce verilen talimatla ‘Kent Uzlaşısı’ kapsamında seçilerek görev yapmaya başladıkları, örgütün stratejisi doğrultusunda faaliyet gösterdiği iddia edilmişti. Şüpheliler dün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık tarafından 3 şüphelinin ifadesi alındı. 7 şüphelinin emniyette ifade verdiği öğrenildi. 10 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.
 

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#Kent Uzlaşısı#Tutuklama#Belediye

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